Formadores precários contestam em tribunal problemas na contagem de tempo de serviço

Instituto do Emprego e Formação Profissional diz que prestações de serviço anteriores a 2015 não contam para efeitos de carreira por estarem fora dos anos que foram analisados no processo de regularização. Formadores contestam e avançam para tribunal.

Os formadores precários admitidos através do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP) alertam que estão a ser prejudicados na contagem do tempo de serviço e vão contestar em tribunal a forma como o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) está a aplicar a lei.