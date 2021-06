EDP Renováveis entra no mercado vietnamita

Empresa marca entrada no mercado asiático com investimento em central solar que tem tarifa garantida por 20 anos.

A EDP anunciou esta quarta-feira que a EDP Renováveis entrou no mercado vietnamita, com a compra de um projecto de produção de energia solar fotovoltaica por 36 milhões de dólares (cerca de 30 milhões de euros).

“O projecto Trung Son Solar PV, localizado na província de Khanh Hoa, Vietname”, está em operação desde Dezembro do ano passado e tem um contrato de aquisição de energia com a Vietnam Electricity, que está associado a uma tarifa garantida por 20 anos.

“O Vietname é uma das economias com crescimento mais acelerado” no sudeste asiático “com a procura de energia a aumentar c. [cerca de] 10% ao ano”, destaca a EDP, no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em que detalha que “a assinatura e conclusão da transacção já ocorreram”.

Cerca de metade do consumo vietnamita é abastecido por energia térmica e as importações líquidas representam 30% da procura. Segundo a EDP, as autoridades locais têm como objectivo reforçar o contributo da produção renovável, incluindo a instalação de 28 gigawatts (GW) de capacidade eólica e solar fotovoltaica até 2030.

“A entrada no mercado do Vietname está dentro do contexto do Plano de Negócios 2021-25 da EDPR e representa um primeiro passo no estabelecimento da posição da EDPR na região da Ásia-Pacífico”, refere a empresa, que passa a estar presente em 22 mercados.