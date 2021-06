Consenso sobre mudança das regras orçamentais marca última conferência da presidência portuguesa

Críticas às actuais regras e diversas propostas de mudanças marcaram conferência com que o Ministério das Finanças concluiu hoje a presidência portuguesa do Conselho da UE. Mas um acordo entre todos os países parece ainda difícil.

No último dia de uma presidência do Conselho da UE em que não se fizeram grandes avanços em direcção a uma alteração das regras orçamentais, o Governo português tentou manter o debate aceso para os próximos meses realizando em Lisboa uma conferência em que todos os intervenientes defenderam a necessidade de mudar o Pacto. A ausência de participantes provenientes dos países onde a manutenção das regras é mais vezes defendida foi, no entanto, notada.