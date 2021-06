Zinchenko, o improvável herói da Ucrânia

Antes de chegar aos palcos da Premier League e de brilhar no Europeu, o polivalente jogador do City teve de fugir à guerra e esteve um ano parado para poder cumprir o sonho de ser futebolista.

Não é de todo incomum que o lateral-esquerdo seja a maior figura de uma equipa. Provavelmente será uma das espécies mais raras de encontrar, alguém que tem de ser dois jogadores em um (defensor e atacante) e, ainda por cima, canhoto. Neste Euro 2020, houve muitas selecções que tiveram no seu ala esquerdo a grande figura, como a Alemanha de Robin Gosens, a Áustria de David Alaba, ou a Escócia de Andy Robertson. Uma delas mantém-se em prova, a Ucrânia de Oleksandr Zinchenko. Com um golo e uma assistência frente à Suécia, o lateral do Manchester City empurrou a selecção ucraniana para uma inédita presença nos quartos-de-final e um encontro, em Roma, com a selecção inglesa.