Três tenistas lusos avançam no Porto Open

Frederico Silva, Gastão Elias e Gonçalo Oliveira estrearam-se com vitórias no quadro principal do Porto Open, torneio do ATP Challenger Tour que decorre no Complexo Desportivo do Monte Aventino.

Gonçalo Oliveira (297.º) foi o primeiro a vencer, ao aproveitar a menor rodagem e confiança de Nuno Borges (271.º), que não competia há quatro semanas – desde que se lesionou no tornozelo nas meias-finais do challenger Oeiras 4 –, e eliminar o compatriota, com os parciais de 6-1, 6-2. Hoje, Oliveira decide com o veterano canadiano Peter Polanski (251.º) o acesso aos quartos-de-final.

A seguir, Frederico Silva (176.º) teve de adaptar-se rapidamente, dos courts de relva de Wimbledon – onde venceu dois encontros antes de perder na ronda de qualificação para o quadro principal – para o central (não muito) rápido do Complexo Desportivo do Monte Aventino, onde venceu o italiano Lorenzo Giustino (228.º), por 6-4, 4-6 e 6-3. No segundo embate desta quarta-feira, o tenista das Caldas da Rainha defronta o japonês Tatsuma Ito (227.º).

Também forçado a uma adaptação rápida após competir em terra batida nas semanas anteriores, Gastão Elias (240.º) foi melhorando progressivamente e, depois de ceder o set inicial sem enfrentar qualquer break-point, ultrapassou o holandês Sem Verbeek (109.º), por 6-7 (7/9), 6-4 e 6-1.

Entretanto, o francês Geoffrey Blancaneaux (331.º) continua a eliminar tenistas portugueses e depois de derrotar Pedro Araújo e Daniel Rodrigues no qualifying, afastou no quadro principal, João Domingues (244.º), por 6-7 (5/7), 6-2 e 6-4.