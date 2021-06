Espectadora que provocou queda no Tour foi detida

Foi detida a espectadora que originou a queda de uma boa parte dos corredores durante a primeira etapa da Volta a França em bicicleta. O incidente, mais um do género na história da prova, relançou a discussão em torno da segurança dos ciclistas em competição.

De acordo com a RTL, a espectadora, que exibia um cartaz na direcção das câmaras de televisão quando provocou um choque com Tony Martin (choque, esse, que gerou uma queda em cadeia no pelotão), foi detida pelas autoridades nesta quarta-feira, em Landerneau.

No sábado de manhã, dia seguinte à etapa inaugural, a direcção da corrida anunciou que ia avançar com uma queixa contra a mulher em questão (de nacionalidade francesa), que após o incidente abandonou rapidamente o local.

Depois de ter aberto uma investigação, o departamento da polícia de Finisterra tinha lançado um apelo para encontrar testemunhas que pudessem ajudar a identificar a espectadora em causa.