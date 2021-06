Direcção do Benfica aceita contar os votos da reeleição de Vieira

O novo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica, António Andrade, dirigiu-se esta terça-feira aos sócios benfiquistas, revelando que tinha endereçado uma carta à direcção de Luís Filipe Vieira a pedir a contagem de votos das eleições de Outubro do ano passado. Neste acto eleitoral, Vieira foi reeleito com 62,59% dos votos.

Apesar de nenhuma das listas concorrentes terem apresentado uma contestação ao resultado destas eleições, a MAG “encarnada” recebeu questões de sócios sobre a fiabilidade e segurança do sistema informático usado, bem como a contagem dos votos físicos, de papel, colocados nas urnas presentes em cada posto de votação.

Após esta publicação de António Andrade, divulgada no site oficial do Benfica, a direcção das “águias” saudou a iniciativa do presidente da MAG, confirmando que avançará “de imediato” para a verificação destes aspectos. Os dirigentes do Benfica dizem, ainda, que as listas concorrentes serão “convidadas a acompanhar a operação de contagem dos votos nas urnas”.

“A Direcção deliberou avançar, de imediato, para a contratação de entidades externas e independentes que procedam à contagem dos votos físicos, à reconfirmação da fiabilidade dos processos de transporte e armazenamento das urnas, bem como ao escrutínio detalhado da eficácia dos sistemas informáticos utilizados nas eleições de há oito meses”, escreveu a direcção do Benfica.

Além das eleições, o presidente da MAG solicitou ainda a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir esta questão, pedido aceite pela direcção do Benfica. Falta agora marcar uma data, tarefa que poderá ser dificultada pela quarta vaga da pandemia de covid-19 em Portugal e restrições que afectam actualmente a Área Metropolitana de Lisboa.

Acção contra Vieira pedia contagem

No dia 10 de Junho, o PÚBLICO noticiou a entrada de uma acção cível contra Luís Filipe Vieira, movida pelo advogado de litígios internacionais Jorge Mattamouros, a pedir a impugnação do resultado das últimas eleições do Benfica e a destituição do presidente do Benfica.

Nesta acção, Mattamouros levantou precisamente a preocupação demonstrada com a fiabilidade do sistema de voto electrónico, bem como com a integridade dos votos físicos colocados em urna. De acordo com o advogado, estas urnas foram “levadas a meio da noite” para parte incerta por indivíduos ligados a Vieira.