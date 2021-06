Rui Reininho está preparado para a tempestade

A pronúncia do Norte mantém-se intacta, mas é aí que acaba a familiaridade: 20.000 Éguas Submarinas, álbum de taças, gongos, meditação e mar, é um mergulho na música electrónica e no experimentalismo, uma odisseia marítima com um desvio no Médio Oriente. É Rui Reininho, longe das dunas e no meio do oceano.