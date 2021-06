Quarta, na TV: Passageiros, desinformação e outras ilusões

CINEMA

Passageiros

AXN, 16h37

A Avalon é uma nave espacial que transporta milhares de pessoas em hibernação. A viagem, que durará 120 anos, tem como destino o planeta-colónia Homestead II. Só que uma das câmaras abre-se acidentalmente 90 anos antes da chegada ao destino. O inquilino depara-se com uma perspectiva assustadora: ficar sozinho no espaço o resto da vida. A não ser que mais alguém desperte... Nomeado para dois Óscares, Passageiros é um drama de ficção científica recheado de dilemas morais e filosóficos, com realização de Morten Tyldum e protagonismo entregue a Chris Pratt e Jennifer Lawrence.

Snu

RTP1, 21h54

Com Inês Castel-Branco e Pedro Almendra nos papéis principais, um filme co-escrito e realizado por Patrícia Sequeira, sobre a polémica relação entre a dinamarquesa Ebba Merete Seidenfaden, que ficou conhecida como Snu Abecassis e fundou as Publicações Dom Quixote, e Francisco Sá Carneiro, fundador do PPD-PSD e, por 11 meses, primeiro-ministro de Portugal.

O Caso de Richard Jewell

TVCine Top, 23h15

Em 1996, durante os Jogos Olímpicos de Verão em Atlanta (Geórgia, EUA), um segurança encontra uma bomba e faz com que o Centennial Olympic Park seja evacuado. Primeiro é aclamado como herói; depois, falsamente acusado de ter sido ele próprio a colocar os explosivos. Clint Eastwood adapta esta história verídica ao cinema, com base num artigo publicado na Vanity Fair por Marie Brenner e no livro The Suspect, de Kent Alexander e Kevin Salwen. Paul Walter Hauser encabeça um elenco que inclui também Sam Rockwell, Kathy Bates (nomeada para o Óscar de melhor actriz secundária), Jon Hamm e Olivia Wilde.

SÉRIES

Love Child

AXN White, 21h25

Começa a segunda temporada da série que retrata o drama das adopções forçadas na Austrália de finais dos anos 1960, a partir do dia-a-dia de Joan Miller (Jessica Marais) uma parteira que, juntamente com outras mulheres, vai fazer parte de um movimento de rebelião e feminismo.

Deception

Fox, 22h15

Estreia. Jack Cutmore-Scott encarna Cameron Black, que inaugura um novo ramo no FBI: o ilusionismo. Vai auxiliar a agência a decifrar casos complicados que tanto podem precisar de um truque de Houdini como de um trunfo na manga. A série tem Chris Fedak (Chuck, Prodigal Son) como criador e o mágico David Kwong como consultor.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, é chamado pelo jornalista Vítor Gonçalves a abordar questões como o caso Selminho, o impacto da pandemia no turismo ou as expectativas para as eleições autárquicas, às quais se candidata para um terceiro mandato. Repete às 2h31, na RTP1.

DOCUMENTÁRIO

As Grandes Mentiras da História

RTP2, 20h33

Série documental sobre propaganda e desinformação – ou, como sublinha a sinopse, mentiras “muitas vezes esquecidas e raramente punidas”. O primeiro episódio recua ao dia 7 de Maio de 1915 para investigar o naufrágio do paquete Lusitânia, ao largo da costa irlandesa, em plena I Guerra Mundial. Afundou-se depois de ter sido atingido pelo torpedo de um submarino alemão, levando consigo cerca de um milhar de vidas – incluindo mais de uma centena de norte-americanos. Dois anos depois, os EUA entravam na guerra.

MAGAZINE

Impaciência do Coração

RTP2, 22h49

Desenvolvimento humano no envelhecimento é o tema explorado nesta sessão do programa sobre saúde mental, com a psicóloga clínica Gabriela Moita como anfitriã. A convidada deste terceiro episódio é a psicoterapeuta Constança Paúl.

MÚSICA

No Ar

RTP2, 23h54

O 13.º capítulo do programa timbrado pela Antena 3, que vai a estúdio escutar música feita em Portugal, abre portas ao jazz com o saxofonista Ricardo Toscano.