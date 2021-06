Portugal com 1746 novos casos de covid-19, valor mais alto desde Fevereiro

Portugal registou, na segunda-feira, 1746 casos de infecção por covid-19 e seis mortes provocadas pelo vírus, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde divulgado esta terça-feira. Este é o número diário de novos casos mais alto desde o boletim de 20 de Fevereiro, com dados referentes ao dia 19 de Fevereiro.

Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde já detectaram 877.195 casos de covid-19 no país e foram registados 17.092 óbitos.

O número de internamentos desceu em relação ao número do último boletim. São agora 492 doentes a receberem assistência médica para conseguirem ultrapassar a infecção. Nos cuidados intensivos estão 119 pacientes, mais quatro do que no domingo.

Das seis mortes, cinco registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. A sexta e última morte ocorreu no Norte.

Há actualmente 32.134 casos activos de infecção, mais 63 do que no domingo. Existem ainda mais 1058 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, num total de 51.109.

Foram dadas como recuperadas 1677 pessoas, num total de 827.969 recuperações desde o início da pandemia.

Dos 1746 novos casos, 965 – correspondentes a 55% do total – foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. O Norte do país contabilizou 361 infecções (21%), a região Centro 152 (9%), Alentejo 30 (2%) e o Algarve registou 180 novos casos (10%).

Nos arquipélagos, a Madeira contabilizou 47 casos (3%) e os Açores 11 novas infecções (1%).