Número de casos está a aumentar no Algarve e representa 10% dos casos no país

O Norte era a região com mais casos diários no início de Maio, mas desde meados desse mês que não regista mais do que um terço dos casos do país. Em Junho, o território de Lisboa e Vale do Tejo foi sempre aquele com maior número de infecções. O Alentejo regista os níveis mais baixos de infecção em Portugal continental.

O número de casos no Algarve tem aumentado nas últimas semanas e a região passou de ter uma das percentagens mais baixas de infecções diárias no continente para representar 10% de todos os casos no país. O PÚBLICO analisou a proporção de novos casos de infecção por cada região de Portugal continental nos últimos dois meses (desde 29 de Abril) e verificou que o Norte era a região com mais casos no início de Maio e tem agora apenas um quinto das infecções diárias – e que é em Lisboa e Vale do Tejo que se concentra a maior parte dos casos diários. De Portugal continental, as regiões do Centro e do Alentejo são as que registam menos casos.