Mais de metade da população já tem a primeira dose da vacina contra a covid-19

O esforço de vacinação já equilibrou Lisboa e Vale do Tejo (LVT) relativamente às restantes regiões do país. Na última semana, LVT foi a região que mais vacinou, tendo já 51% da população com a vacinação iniciada.

Portugal tem mais de cinco milhões de pessoas (5.335.683) vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, o que corresponde a 52% da população portuguesa, segundo o relatório de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira. No caso das pessoas com a vacinação completa este valor desce para 32%, ou seja, um total de 3.295.132 indivíduos.

O esforço de vacinação já equilibrou Lisboa e Vale do Tejo (LVT) relativamente às restantes regiões do país. Na última semana, LVT foi a região que mais vacinas administrou, num total de 271.270 vacinas dadas. A região da capital tem agora 51% da população com a vacinação iniciada, a par do Algarve e ultrapassando mesmo o Norte (com 50%). O Alentejo continua a ser a região do país com a percentagem mais elevada de pessoas vacinadas (57%), seguida pelo Centro (56%). Na Região Autónoma da Madeira 50% já tomou pelo menos uma dose da vacina e nos Açores o volume dessas pessoas corresponde a 48% da população.

Entre os portugueses com mais de 80 anos, uma das faixas etárias em que mais mortes por covid-19 foram registadas, 98% já receberam pelo menos uma dose da vacina, ou seja, 666.831 pessoas. De acordo com a DGS, 634.488 idosos acima dos 80 anos já receberam ambas as doses, num total de 93%.

Já nas pessoas com idades compreendidas entre os 65 e os 79 anos, foram administradas 1.591.975 vacinas (98%) e 1.043.836 portugueses já estão totalmente imunizados (64%). Em relação ao balanço da semana passada, o número de injecções dadas subiu dois pontos percentuais e cinco pontos percentuais, respectivamente.

Das pessoas no grupo etário dos 50 aos 64 anos, 85% já receberam uma dose da vacina (1.847.758 portugueses) e 1.103.443 a segunda injecção (51%). Isso significa que boa parte das injecções dadas na última semana foram destinadas a esta faixa etária, uma vez que a percentagem de pessoas que iniciou a vacinação aumentou em 12 pontos percentuais (de 73% para 85%) e em oito no caso das que completaram a vacinação.

Na faixa etária anterior, entre os 25 e os 49 anos, 35% já receberam a primeira dose, ou seja, 1.177.235 pessoas (um aumento de nove pontos percentuais) e 14% já têm a vacinação completa (476.675). Já no grupo dos 18 aos 24 anos, 49.206 pessoas receberam uma dose (6%) e 35.621 receberam ambas (5%). Na faixa etária mais jovem, abaixo dos 17 anos, 1069 pessoas já têm a vacinação completa (e 2676 receberam a primeira dose).

Das 9.519.240​ doses recebidas em Portugal, 8.357.319 foram até agora distribuídas pela população, o que representa 87%. Isso significa que mais de um milhão de vacinas (1.161.921) ainda agora distribuição. Os dados divulgados pela autoridade da saúde incluem as inoculações que ocorreram até domingo, dia 27 de Junho.