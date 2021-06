Fórum da ONU dá novo fôlego à luta pela igualdade entre homens e mulher

Um programa para incentivar raparigas no ensino básico e secundário a lançarem-se em cursos nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, e usar as medidas de apoio à criação no sector do audiovisual para aumentar a representatividade das mulheres no sector cultural são os compromissos assumidos por Portugal no âmbito do Fórum Geração Igualdade, uma conferência que se inicia esta quarta-feira em Paris e online, e que pretende dar novo fôlego à luta pelos direitos das mulheres, 25 anos depois da conferência mundial das Nações Unidas em Pequim sobre as mulheres.