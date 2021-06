Há 31 câmaras que nunca mudaram de mãos

Cerca de 10% das autarquias portuguesas estiveram sempre nas mãos do mesmo partido: 11 são do PSD, outras 11 são do PS e nove da CDU.

Em 2017, ainda havia 40 concelhos do país que se mantinham fiéis ao partido de sempre nas eleições autárquicas — 16 do PSD, 13 do PS e 11 da CDU. Há quatro anos, porém, o panorama mudou e o número desceu. Hoje são 31 as autarquias que nunca mudaram de mãos: umas desde 1976 e outras desde a sua criação mais tardia, em 2001. Trata-se sobretudo de câmaras pequenas, mas ainda há algumas emblemáticas da Área Metropolitana de Lisboa.