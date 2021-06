Direcção nacional do PSD conhece hoje o novo candidato do partido a Gaia

Distrital do Porto e concelhia de Gaia apresentam nome do candidato que substitui António Oliveira. Se a opção passar por Cancela Moura, a direcção nacional não se oporá.

Alberto Machado e José Cancela Moura apresentam esta terça-feira à direcção nacional do PSD o nome do novo candidato à Câmara de Gaia, quase duas semanas depois de António Oliveira ter renunciado à candidatura autárquica.

O presidente da distrital do PSD-Porto, Alberto Machado, e o líder da concelhia de Gaia, Cancela Moura, pediram à direcção nacional do partido uma semana para encontrar um nome alternativo ao de António Oliveira e esse prazo termina esta terça-feira.

A três meses das eleições autárquicas, o antigo seleccionador nacional de futebol desistiu da candidatura alegando “divergências insanáveis” com Cancela Moura, obrigando o partido a encontrar uma solução.

Na reunião que teve com António Oliveira no dia em que renunciou à candidatura, Rui Rio propôs o nome de Cancela Moura para número dois na lista e também para director de campanha. Uma outra proposta de Rio apontava para que António Oliveira fosse candidato à assembleia municipal ou mandatário da candidatura e que Cancela Moura liderasse a lista para a autarquia. O PÚBLICO sabe que o líder do PSD sugeriu que não se assumissem as “divergências insanáveis” e que António Oliveira desistisse da candidatura invocando um “motivo de saúde”, deixando, assim, o caminho aberto para Cancela.

Foram estas propostas que levaram o antigo seleccionador nacional de futebol a romper, após uma reunião, em sua casa, com o seu núcleo duro, que decorreu depois do encontro com o líder social-democrata na sede da distrital do PSD-Porto, no dia 18 de Agosto.

A saída do antigo jogador abre a porta a Cancela Moura para ser candidato à Câmara de Gaia mais uma vez e, se a escolha recair nele, a direcção nacional do partido não se oporá.

Caso a direcção nacional valide a escolha das estruturas do partido, o coordenador nacional autárquico, José Silvano, levará o nome do novo candidato à comissão política nacional (CPN)para ser aprovado. Para esta semana não está marcada nenhuma reunião da CPN, mas esta pode ser convocada a qualquer momento, até porque a comissão autárquica nacional quer ver o assunto resolvido o mais rápido possível.