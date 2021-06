Tiraram-lhe as garras e fecharam-no numa casa. Leão foi resgatado graças ao TikTok

As autoridades localizaram e resgataram um leão de 18 meses mantido em cativeiro no Camboja. O animal foi encontrado sem presas e garras, através de vídeos partilhados no TikTok.

As autoridades de Phnom Penh, no Camboja, realizaram uma rusga a uma casa num bairro abastado da cidade para resgatar um leão de 18 meses. Tinham sido retiradas as presas e as garras ao felino, que era mantido ilegalmente como animal de estimação.

A polícia revelou ter localizado o animal no distrito de Boeung Keng Kang, na capital do país, depois de vídeos com o leão terem ficado virais no TikTok.

Foto Depois de ter sido atingido com um dardo tranquilizante, o leão foi transportado pelas autoridades. Wildlife Alliance via REUTERS

Os agentes encontraram o leão este domingo, a vaguear tranquilamente por um corredor com uma coleira à volta do pescoço. Um dos membros atingiu-o no flanco com um dardo tranquilizante, antes de a equipa intervir e carregar o animal adormecido de 70 quilogramas numa jaula de metal.

O leão foi então levado para o Centro de Resgate da Vida Selvagem de Phnom Tamao, na periferia da capital, disseram as autoridades. “É de uma espécie rara que foi contrabandeada do estrangeiro”, explicou o porta-voz do Ministério do Ambiente, Neth Pheaktra. “De acordo com a lei, as pessoas não têm o direito de criar animais selvagens em casa, especialmente espécies raras.”

Foto As autoridades localizaram o animal através da plataforma TikTok. Wildlife Alliance via REUTERS

A organização não-governamental Wildlife Alliance disse ter ajudado durante a rusga, uma operação conjunta liderada pela Administração Florestal, com o Procurador Adjunto do Tribunal Municipal de Phnom Penh, a polícia e a polícia militar.