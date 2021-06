O Open House Porto tem 16 espaços abertos para descobrires (e agora também na Maia)

A 6.ª edição do Open House Porto, que decorre entre 3 e 4 de Julho, nas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e, pela primeira vez, na Maia, vai oferecer ao público visitas a 16 espaços.

Durante dois dias, e devido à pandemia da covid-19 e às restrições inerentes, o evento tem um formato “ainda condicionado e adaptado”, dando a conhecer não espaços fechados, mas sim “abertos e ligados à natureza”, tal como jardins ou parques, disse o director-executivo da Casa da Arquitectura, responsável pela organização, Nuno Sampaio. Sob o mote “Espaços para Respirar”, as pessoas vão descobrir “outro tipo de arquitectura”, nomeadamente “espaços públicos de qualidade” nestas quatro cidades, sublinhou.

Em conferência de imprensa, onde marcaram presença responsáveis das câmaras envolvidas na iniciativa, Nuno Sampaio revelou que, no total, vão ser realizadas 64 visitas comentadas aos 16 espaços definidos, totalmente gratuitas, mas com necessidade de inscrição. As visitas vão ser realizadas por 35 especialistas, entre historiadores, arquitectos, museólogos e autarcas, salientou. Cada uma destas visitas terá um máximo de dez pessoas, tendo os interessados de se inscrever previamente, a partir de 30 de Junho, na página do evento.

Nuno Sampaio adiantou que, tratando-se de espaços ao ar livre, a fruição das pessoas vai ser possível, podendo, quem estiver nas visitas, “vê-los de maneira diferente” com a informação que vai receber. Na Maia, vai ser possível visitar os jardins da Quinta da Gruta e da Quinta dos Cónegos, o Parque Urbano de Moutidos e a Zona Desportiva da Cidade - Parque da Maia. Já em Matosinhos, as visitas vão passar pela Piscina das Marés, da autoria de Álvaro Siza, a marginal, o jardim da Quinta de Santiago e a piscina e jardim da Quinta da Conceição.

No Porto, vai estar em destaque o Parque da Cidade e o das Águas (mata, estufas, black box e Casa da Alice), o Jardim Botânico da Universidade do Porto e os Jardins do Palácio de Cristal. Os parques da Quinta das Devesas, da Lavandeira e de S. Paio, assim como o jardim do Morro, serão os espaços a “descobrir” em Vila Nova de Gaia.

O Open House é um evento internacional de promoção da arquitectura e património edificado com mais de 20 anos que, actualmente, se estende por mais de 45 cidades em todo o mundo.