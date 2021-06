Everis tem uma bolsa de até 70 mil euros para um projecto inovador de base tecnológica

Destina-se a empreendedores e empresários individuais e colectivos, com projectos desenvolvidos em Portugal e em fase protótipo ou mais avançados. Uma forte componente de inovação e de base tecnológica, com margem para crescimento no mercado e foco em modelos digitais e no ambiente, é o que a Everis procura na iniciativa a ser premiada no eAwards deste ano.

Na 20.ª edição do concurso, é objectivo central que os empreendimentos “permitam gerar uma transformação positiva e duradoura na vida das pessoas ou contribuir para uma sociedade mais sustentável”, lê-se em comunicado oficial. Devem inserir-se na categoria de modelos de negócio digitais e podem pertencer à área da indústria 4.0, banca, seguros, telecomunicações, retalho, e-commerce, educação, saúde (e-health, biotecnologia) “ou qualquer outro sector susceptível de ser impactado pela digitalização dos seus processos”. Produtos ou serviços que reduzam problemas ambientais podem também ser apresentados.

Há duas fases no desafio promovido pela consultora multinacional. Inicialmente, o evento será realizado a nível local, apurando-se em Outubro o vencedor português, que ganha uma bolsa de 10 mil euros a fundo perdido. Esse projecto será, depois, apresentado durante a e-talent week em Madrid, entre 30 de Novembro e 2 de Dezembro. Aqui, habilita-se a vencer o prémio final no valor de 60 mil euros, perfazendo um total de 70 mil euros de prémio. Ambas as decisões estarão nas mãos de um júri composto por académicos, empreendedores e empresários.

As candidaturas estão a decorrer até 25 de Julho na página oficial da empresa e as propostas devem ser submetidas em inglês.

Texto editado por Ana Maria Henriques