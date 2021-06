Para “cumprir a promessa” a Natasha Semmynova, o Porto Drag Festival ocupa o Teatro Sá da Bandeira

Depois de ter sido adiado devido à pandemia, o Porto Drag Festival terá lugar no Teatro Sá da Bandeira a 4 de Julho. Servirá de homenagem a Vítor Fernandes, também conhecido como Natasha Semmynova enquanto drag queen , que faleceu recentemente de cancro no pulmão.

Desde 2016 que o Porto Drag Festival toma o café Lusitano como palco. Depois de uma paragem devido à pandemia de covid-19, o evento dedicado à arte do transformismo regressa a 4 de Julho, desta vez ao Teatro Sá da Bandeira, e presta um tributo ao seu director artístico, o performer Vítor Fernandes, mais conhecido por Natasha Semmynova, que morreu a 15 de Junho de cancro do pulmão.

A ideia sempre foi “passar para uma sala maior”, até porque o festival “cada vez ia tendo mais gente”, explica ao P3 Mário Carvalho, proprietário do Lusitano e criador do conceito. No entanto, esta mudança de local à 11.ª edição tem também outro significado: “Ela [Natasha Semmynova] soube que tinha um cancro em Janeiro e a promessa que lhe tinha feito era exactamente a passagem para uma sala maior. Portanto, vou cumprir a promessa que fiz, embora, lamentavelmente, ela não esteja presente”, refere Mário Carvalho, emocionado com a ausência da drag queen.

E o que está planeado? “Com certeza que vai haver uma introdução no sentido de homenagem, no início; depois queremos que seja uma festa porque era o que a Natasha também gostava, que fosse alegre”, explica. Para isso, o programa da noite conta com artistas como Agatha Top, Big Mama, Dyanne Star, Elektra Asford, Jessica Top, Kara Kills, Kim Foz, Lilly Prozac, Morgana, Ricardo Madonna, Wanda Morelly e Yra Top.

O público pode ainda esperar algumas surpresas relativamente a edições anteriores. “Vai preparar-se um espectáculo para um palco maior e que, em termos de produção, vai ter outras coisas pensadas para preencher um espaço que é tão grande”, remata Mário Carvalho.

Às 21h de sábado, 4 de Julho, o Porto Drag Festival toma de assalto o Teatro Sá da Bandeira. Os bilhetes já podem ser adquiridos nas bilheteiras físicas ou virtuais e os preços variam entre os 7,50 e 12,50 euros.

