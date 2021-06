Deve ser para isto que serve a amizade

Dói-me um dente, o da frente (rima, mas é verídico), recebi uma carta do IRS para pagar um valor exorbitante, espero que seja um erro informático ou vai levar-me todas as poupanças que me custaram a ganhar. Estou mais gordo, não paro de engordar. Tenho sempre fome e vontade de comer porcarias, parece que estou prenhe. Deve ser da idade, só pode. Não paro de encher. A barriga parece um balão e as coxas assemelham-se aos famigerados exemplares da Mealhada. Tenho fome e sono, e falta de vontade para tudo, excepto para comer e ter sexo.