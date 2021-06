Ele não disse mas pensou ou a manipulação da História

Há dias perguntaram-me que habilitações tinha eu para me envolver em discussões sobre a história do Estado Novo, ainda na sequência da badalada intervenção de Nuno Palma no colóquio do MEL. A pergunta está logo errada: nunca estive envolvido em discussões sobre a história do Estado Novo. Estive envolvido, isso sim, numa discussão sobre a manipulação do discurso na democracia portuguesa. São coisas muito diferentes, como se tem comprovado ao longo das últimas semanas.