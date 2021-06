Então e quem decidiu emprestar dinheiro a Berardo?

Qualquer pessoa que assistiu à prestação de Joe Berardo na Comissão Parlamentar de Inquérito à CGD em 2019 sentiu o coração aquecendo ligeiramente quando leu ou ouviu a notícia que dava Joe Berardo detido por suspeitas de fraude fiscal, burla agravada e branqueamento de capitais. O gozo e o desrespeito ostensivos de Berardo para com os deputados da comissão de inquérito – e, donde, o gozo e o desrespeito para com os eleitores que os deputados representam – foi um dos momentos mais subterrâneos acontecidos na Assembleia da República nos últimos anos. Tendo em conta que a CGD recebeu de 2007 a 2019 mais de seis mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes – incluindo daqueles que passam horas nos transportes públicos para ir diariamente trabalhar e ao fim do mês recebem umas centenas de euros –, e que as relações de Berardo com a CGD deram um simpático contributo para tal cogumelo atómico, o desprezo evidenciado sem pejo no Parlamento pelos danos causados aos seus concidadãos foi insuportável de ver.