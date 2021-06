O aparecimento e meteórica difusão desta expressão no universo político português convida a reflectir. Como não admira, os direitos de autor cabem a António Costa e constituem mais uma manifestação do imaginário com que vai alimentando as ilusões do cordato rebanho português. Neste caso, o problema está em que “bazuca” é pífio e anacrónico. Trata-se de uma granada-foguete usada na II Grande Guerra contra tanques também eles já obsoletos. Mas o termo denota ainda hoje alguma brutalidade, e Costa pretende precisamente dar a impressão de que o poder de fogo económico-financeiro, que nos foi generosamente concedido pela UE, é imbatível e derrubará todos os obstáculos, objectivos e subjectivos, que se oponham ao audaz e ambicioso relançamento da economia portuguesa.