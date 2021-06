Ciclistas (e não só) fazem vigília na Avenida da Índia pelo fim da insegurança na estrada

Após a morte de mais um ciclista em Lisboa vítima de uma colisão com um veículo, várias entidades convocaram uma vigília que terá lugar neste sábado, no local do acidente, às 11h30.

Face à indignação motivada pela morte de mais um ciclista em Lisboa, foi convocada uma vigília, através do Facebook, para este sábado dia 3 de Julho, em memória da ciclista de 37 anos que perdeu a vida no sábado passado e de todos os outros que, à sua semelhança, foram vítimas da sinistralidade rodoviária.

Algumas dessas entidades, como é o caso da MUBi – Associação Pela Mobilidade Urbana Em Bicicleta, a Massa Crítica de Lisboa e a página Ciclovia Na Marginal, afirmam através das redes sociais que “é comum o sentimento de insegurança na via pública devido ao excesso de velocidade praticado. Os utilizadores vulneráveis, pela sua condição, são quase sempre as vítimas da sinistralidade dentro da cidade”.

A vigília será realizada de forma pacífica e silenciosa e terá a duração aproximada de 20 minutos. Todos aqueles que se quiserem juntar ocuparão a Avenida da índia, no local onde ocorreu a colisão, e poderão ser acompanhados pelas respectivas bicicletas (não sendo este factor de carácter obrigatório).

Sendo de acesso livre e aberto a todos, o ponto de encontro será pelas 11h na Rua dos Cordoeiros a Pedrouços. Contudo, os participantes têm também a possibilidade de se juntar directamente à vigília às 11h30 na Avenida da Índia, entre Algés e Belém.

Os organizadores da homenagem pretendem alertar para a necessidade de diminuir o tráfego e limitar a velocidade nas áreas urbanas a 30km/h, fiscalizar os excessos de velocidade e, ainda, repensar a visão de “auto-estrada” associada a áreas como o Campo Grande, a Avenida da Índia e outras artérias com características semelhantes em Lisboa e outras cidades.

A vigília de dia 3 de Julho ocorre cerca de um ano depois da vigília que tomou lugar no Campo Grande, onde centenas de pessoas se sentaram no asfalto, em silêncio, homenageando a jovem de 16 anos que fora atropelada enquanto atravessava a passadeira com a bicicleta pela mão. Também nessa vigília, que se repetiu em várias cidades do país, foram pedidas cidades mais seguras e pacíficas.

A organização reiterou também a importância de seguir as normas da Direcção-Geral da Saúde (DGS) no que diz respeito à utilização de máscara e ao distanciamento físico. A vigília contará também com a presença e coordenação da Polícia de Segurança Pública, que garantirá o corte temporário do trânsito na avenida.

Texto editado por Ana Fernandes