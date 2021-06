Os estudantes que estejam infectados com covid-19 no momento dos exames nacionais vão poder fazer as provas na 2.ª fase, agendada para Setembro, sem prejuízo para o ingresso no ensino superior. A medida abrange não só os alunos que estejam infectados, mas também todos os que seja afectados por problemas relacionados com a covid-19, como, por exemplo, ter um familiar próximo ou alguém com quem se partilha casa doente ou ter tido contacto recente com uma pessoa com diagnóstico positivo confirmado. Caso, por algum desses motivos, o estudante não possa comparecer à 1.ª fase dos exames nacionais, fica automaticamente inscrito para a 2.ª fase, no início de Setembro. Nesse caso, os alunos vão poder usar essa nota ainda na 1.ª fase do concurso nacional de acesso. Por norma, os estudantes que fazem os exames na 2.ª fase só podem concorrer também à 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao superior, quando as vagas disponíveis são em número inferior e alguns dos cursos mais concorridos já têm quase todos os lugares esgotados. A medida já tinha vigorado no ano passado, o primeiro em que as provas de acesso ao ensino superior foram feitas em contexto de pandemia, e vai ser mantida. A decisão da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior vai ser oficializada nos próximos dias.