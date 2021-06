Como combater a obesidade? Fechando a boca a cadeado, sugerem cientistas

Há um novo método para combater a obesidade e promover o emagrecimento, desenvolvido por investigadores da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, em parceria com cientistas de Leeds, no Reino Unido. E em que consiste? Num íman com cadeado que se implanta nos dentes e que não permite que se abra a boca mais do que dois milímetros. Como resultado, deixa de ser possível comer sólidos.

Chama-se DentalSlim Diet Control e é um dispositivo implantado por dentistas, que não permite que a boca abra mais do que dois milímetros. O mecanismo, colocado num dos dentes, utiliza ímanes com um cadeado. Com o dispositivo comer sólidos torna-se missão impossível. No Twitter, a Universidade de Otago, responsável pela invenção, descreve-o como uma solução para “ajudar a lutar a epidemia global da obesidade: um dispositivo intra-oral que restringe a pessoa a uma dieta liquida”.

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX — University of Otago (@otago) June 28, 2021

Numa fase inicial, o DentalSlim foi testado em sete mulheres obesas ─ sem outros problemas de saúde associados ─ de Dunedin, na Nova Zelândia. Durante as duas semanas de testes, a alimentação das participantes foi restringida a líquidos.

As conclusões foram publicadas no British Dental Journal ─ em média, as sete mulheres perderam cerca de 6,36kg, equivalente a 5,1% do seu peso corporal. As participantes relataram que o dispositivo era difícil de usar, causando desconforto com a fala. No geral, dizem que se sentiam mais tensas e que a “a vida em geral era menos prazerosa”.

Mas nem todas cumpriram as regras. Uma das mulheres confessou ter comido chocolate derretido e outras comidas que não faziam parte da lista de recomendações. A falta de rigor e cumprimento de uma dieta é precisamente uma das principais barreiras para a perda de peso, assinala Paul Brunton, um dos investigadores da Universidade de Otago responsáveis pelo DentalSlim, citado pelo The Guardian.

O dispositivo, garante o professor universitário, ajuda a estabelecer novos hábitos que são um bom pontapé de saída para o processo de emagrecimento. “É uma alternativa não invasiva, reversível, económica e atractiva para procedimentos cirúrgicos”, sugere Paul Brunton.

To clarify, the intention of the device is not intended as a quick or long-term weight-loss tool; rather it is aimed to assist people who need to undergo surgery and who cannot have the surgery until they have lost weight. — University of Otago (@otago) June 28, 2021

Ainda assim, na internet, multiplicam-se as críticas ao DentalSlim Diet Control com utilizadores de Twitter que o comparam a tortura medieval: “Não é preciso este dispositivo de tortura para iniciar uma dieta de líquidos.” A Universidade de Otago já reagiu aos comentários: “Para clarificar, a intenção do aparelho não é ser uma ferramenta de perda de peso a longo prazo. Ou seja, é pensado para ajudar as pessoas que precisam ser submetidas a uma cirurgia de emagrecimento e que não o podem fazer até perderem algum peso.” Depois de duas a três semanas, o dispositivo deverá ser removido, concluem, relembrando que o tratamento deverá ser sempre acompanhado por um nutricionista.