Após críticas, irmã diz-se orgulhosa por Britney Spears ter falado publicamente

Jamie Lynn Spears, a irmã mais nova de Britney Spears, disse esta segunda-feira estar orgulhosa da cantora por se ter pronunciado sobre como era a sua vida sob a tutela do pai, acrescentando que apoiaria o que quer que fosse que fizesse feliz a irmã mais velha.

Num vídeo publicado nas stories da rede social Instagram, Jamie Lynn Spears revelou que já pode comentar publicamente a situação, uma vez que a sua irmã testemunhou em tribunal e se fez ouvir sobre o caso, não tendo considerando correcto fazê-lo anteriormente.

“Desde o dia em que nasci, só adorei e apoiei a minha irmã”, referiu. “Estou tão orgulhosa dela por usar a sua voz”, continuou, acrescentando que só está “preocupada com a sua felicidade” e que não tem “nada a ganhar ou a perder de qualquer maneira”. As suas palavras surgem após a criação de uma petição para que a Netflix a remova da série em que participa, Sweet Magnolias, estreada em 2020 e entretanto renovada para uma segunda temporada. O documento, que conta até agora com perto de cinco mil assinaturas, foi criado por fãs de Britney que acreditam que a irmã, bem como o resto da família Spears, se aproveitaram da cantora.

Na semana passada, Britney Spears, de 39 anos, disse a uma juiza de Los Angeles que a tutela a que está sujeita há 13 anos tem sido abusiva e impeditiva de diversos passos que deseja tomar na sua vida, dando um exemplo concreto, a remoção de um dispositivo anticoncepcional para que possa tentar ter um bebé.

“Não me interessa se ela quer fugir para uma floresta tropical, ter um bilião de bebés no meio do nada, ou se quer voltar e dominar o mundo”, continuou Jamie Lynn Spears no seu vídeo. A mais nova Spears acrescentou também que apoiaria Britney “no término da tutela, num voo para Marte ou em qualquer outra coisa que ela queira fazer para ser feliz”.

O acordo legal que tem mantido a estrela nesta situação começou em 2008, em consequência do comportamento errático demonstrado por Britney nessa altura. Um ano mais tarde a cantora regressou às luzes da ribalta, lançou novos álbuns e actuou ao vivo durante dez anos, até finais de 2018, encontrando-se desde então afastada dos palcos.

Em 2020, Britney Spears iniciou o processo legal para afastar o seu pai, Jamie Spears, de tratar dos seus assuntos pessoais, desde os seus cuidados médicos até a quem visita a sua casa, bem como do controlo das suas finanças.