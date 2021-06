Como acabar com a vida sedentária? “Aquela coisa do ‘faz pela tua saúde’ não funciona”

O sedentarismo não é bom para a saúde, mas nem sempre é fácil arranjar tempo e vontade para incluir mais movimento no dia-a-dia.

Parte do problema é forma como se vê a actividade física — quem o diz é a convidada deste episódio do podcast Vitamina P, Marlene Nunes Silva, investigadora na área de exercício e saúde e directora do Programa Nacional para a Promoção da Actividade Física (PNPAF), um dos programas prioritários da Direcção-Geral da Saúde.

“A actividade física está em todo o lado”, sublinha a especialista, que também é professora investigadora na área de exercício na Universidade Lusófona de Lisboa, e dá como exemplos as caminhadas e jogos em famílias. O essencial é encontrar algo de que gostemos.

Neste episódio, Marlene Nunes Silva fala ainda sobre os objectivos do PNPAF e sobre o que é que funciona melhor para motivar os portugueses para a actividade física, desde as actividades em família ao futebol.

Mais do que uma competição desportiva, Marlene Nunes Silva diz que o futebol pode ser usado como “fenómeno social” e “chamariz para estilos de vida mais activos”. Parte do episódio é dedicado a recordar o sucesso do EuroFit, um programa que pôs adeptos de clubes europeus, incluindo em Portugal, a mudar hábitos com a ajuda dos treinadores e das suas equipas. Por cá, foi posto no terreno pela Faculdade de Motricidade Humana.

As desculpas “tradicionais, batidas, já não apelam a ninguém”, explica Marlene Nunes Silva. “Aquela coisa do ‘não gosto, mas tem de ser’, ‘vá lá, faz pela tua saúde’”, enumera a directora do PNPAF. “A promoção da saúde tem de ser feita naquela perspectiva do que as pessoas valorizam e não de forma tutorial e paternalista.”

A fechar o episódio, exploramos um novo estudo que fala do impacto da pastilha elástica na actividade física. A conclusão é que mastigar chiclete aumenta o número de passos dados, mas... o título não diz tudo.

Subscreva o Vitamina P na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts e junte-se ao desafio das #6semanas: o objectivo é ganhar um novo hábito saudável em seis semanas. Dormir mais horas, comer mais fruta, caminhar mais e beber mais água são alguns exemplos.

