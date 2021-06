Rendas caem em Lisboa e Porto mas aceleram no resto do país

Com uma queda de 9,2%, e o valor mediano por metro quadrado nos novos contratos de arrendamento a fixar-se nos 10, 99 euros, em Lisboa; e um recuo de 6,2% no Porto, com o valor mediano da renda por metro quadrado a fixar-se nos 8,30 euros, as duas principais cidades do país protagonizaram duas das maiores desvalorizações, em termos homólogos, detectadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no primeiro trimestre de 2021.

A desvalorização das rendas registadas, em termos provisórios, pelo INE no primeiro trimestre de 2021 naquelas duas cidades só foi ultrapassada pelo município de Matosinhos, em que a quebra atingiu os 12%. O valor mediano por metro quadrado é agora de 7,22 euros.

O valor das rendas apurado nestas três cidades continua, ainda assim, muito acima do valor médio detectado para os novos contratos de arrendamento apurados pelo INE para todo o país.

De acordo com os dados agora divulgados, e que marcam o arranque de uma análise trimestral a este segmento (até agora o INE só fazia análises semestrais), a renda mediana apurada nos 19.472 novos contratos de arrendamento celebrados no primeiro trimestre de 2021 foi de 5,80 euros o metro quadrado.

Este valor representa um aumento de 5,5% face ao período homólogo de 2020, o trimestre menos afectado pela pandemia, decretada oficialmente só em Março do ano passado. E representa uma aceleração em cadeia, face à taxa de variação homóloga observada no quarto trimestre de 2020, em que ficou em 3,8%.

Na análise que fez ao comportamento dos municípios com mais de 100 mil habitantes, o INE encontrou variações homólogas positivas da renda mediana superiores à variação nacional em apenas quatro dos 24 municípios analisados: Gondomar (12%), Guimarães (9,8%), Loures (7,6%) e Santa Maria da Feira (8,3%) – no último caso, num contexto em que se reduziram substancialmente o número de novos arrendamentos.

Há a registar, também uma ligeira variação positiva em Cascais, de 0,7%. Neste município o valor mediano da renda é agora de 10,49 euros/m2.

O INE começou a recolher dados estatísticos para apurar o valor das rendas a partir de 2017, divulgando dados semestrais. Faz, agora, numa altura em que arranca com a análise trimestral do mercado, o exercício de comparar o comportamento do valor das rendas nas duas áreas metropolitanas que concentram de uma forma muito expressiva o mercado de arrendamento. Em 2020, as áreas metropolitanas concentraram 50% do mercado de arrendamento: 33% a Área Metropolitana de Lisboa (AML) e 17% a Área Metropolitana do Porto UAMP).

E se antes da pandemia de covid-19 a AML apresentou quase sempre níveis de crescimento bem maiores que os verificados na AMP, nota-se o ritmo de crescimento particularmente intenso entre o 2.º trimestre de 2018 e o 4.º trimestre de 2018.

No segundo trimestre 2020, com o início da pandemia, ambos os indicadores travaram a fundo, e a partir do 4.º trimestre de 2020, o nível de crescimento dos valores de arrendamento na Área Metropolitana de Lisboa passou mesmo a ser inferior ao verificado na Área Metropolitana do Porto.

Ao mesmo tempo, e pela primeira vez desde que há esta estatística, no primeiro trimestre de 2021 a taxa de variação homóloga nas duas áreas metropolitanas passou a divergir claramente da verificada no país.