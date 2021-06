Grupo Montepio: eleições deverão contar com quatro listas

Depois de terem colapsado as negociações para juntar as três facções da oposição ao actual poder institucional da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), liderado por Virgílio Lima, é expectável que esta quarta-feira cheguem à ASF-Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões quatro candidaturas à presidência da maior instituição da economia social, cujas eleições estão agendadas para Dezembro.

À frente da lista designada de “unidade”, onde pontuam nomes ligados ao Partido Comunista Português, mas também a outros meios de esquerda, está o economista Eugénio Rosa. Ao passo que o grupo conectado com o bloco central (PSD e PS) indica o nome do matemático Pedro Corte Real para presidir ao Conselho de Administração, como principal executivo.

Na lista de Eugénio Rosa, que concorre a presidente-executivo (CEO), constam, como executivos, a socióloga Ana Drago, o arquitecto Tiago Saraiva, o economista António Couto Lopes e Inácia Moisés. O Conselho de Administração integra ainda, mas como não executivos, Catarina Homem e Luís Costa. Para presidir ao Conselho Fiscal é avançado o nome de Martins Correia.

Na candidatura liderada por Pedro Corte Real (CEO), está Miguel Coelho (candidato a administrador financeiro), que até 2018 integrou a equipa de Tomás Correia (ex-presidente do Montepio), e que é actual director do BEM (instituição de crédito para empresas do Montepio), mas também Nuno Cunha Rolo, Mário Valadas e uma ex-administradora da CMVM. Este grupo é apoiado, entre outros, por Ribeiro Mendes, João Costa Pinto e Rui Martinho.

Por sua vez, o actual líder do Conselho de Administração, Virgílio Lima, já indicou que também se posicionará nesta eleição, tendo ao seu lado, por exemplo, Idália Serrão e João Carvalho das Neves. A quarta lista está a ser formada através de movimentações aceleradas em torno de um grupo de quadros, que integra os presidentes do Montepio Crédito, Pedro Alves, e do Montepio Valor, Pedro Líbano Monteiro, no sentido de para formar uma alternativa que será chefiada por um associado externo ao grupo.