BE propõe alternativas ao fim das moratórias: renegociação do crédito e entrega da casa

O Bloco de Esquerda (BE) avança com um projecto de lei que pretende criar um regime transitório para as famílias que aderiram à moratória de crédito à habitação e que não têm condições de retomar o pagamento dos empréstimos a partir de Outubro. No essencial, iniciativa visa criar um regime de reestruturação temporária de crédito, de aceitação obrigatória pelos bancos, e a dação ou entrega da casa ao banco para pagamento integral da dívida.

A iniciativa do Bloco recupera vários regimes criados no passado, nomeadamente a dação do imóvel para extinção da dívida, independentemente da avaliação actual do mesmo cobrir ou não a dívida total.

Relativamente à renegociação, que é na prática uma reestruturação do crédito, das condições contratuais de pagamento do empréstimo, de aceitação obrigatória pelos bancos, ela terá um carácter provisório de seis meses, prorrogáveis por períodos sucessivos, até dois anos. E a prestação mensal que resultar dessa renegociação não pode ser superior a 35% dos rendimentos mensais do agregado familiar do beneficiário, líquidos de impostos e contribuições obrigatórias à Segurança Social.

As propostas de renegociação podem incluir “um período de carência de capital, que pode ser total ou parcial, a extensão do prazo de amortização, o diferimento de uma parte do capital para uma prestação final ou a redução da taxa de juro contratualizada”, estabelece o projecto de lei, apresentado esta terça-feira pela deputada Mariana Mortágua.

Durante o período de renegociação, que pode ser revisto por iniciativa do cliente ou pela instituição bancária, se ocorrerem alterações ao nível dos rendimentos dos mutuários (os detentores de empréstimos), os bancos ficam impedidos de “resolver o contrato de crédito com fundamento em incumprimento, intentar ou prosseguir com acções judiciais tendo em vista a satisfação do seu crédito, ceder a terceiro uma parte ou a totalidade do crédito, ou transmitir a terceiro a sua posição contratual”.

O regime especial, que terá de contar com o apoio de vários partidos, no Parlamento, destina-se apenas aos créditos hipotecários para habitação própria e permanente, com um limite de valor patrimonial tributário de 250 mil euros. E pode ser pedido pelos particulares abrangidos pelo regime da moratória pública que, “à data do seu término, continuem a cumprir os requisitos de acesso ao mesmo”.