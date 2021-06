Inglaterra-Alemanha: pizza, penáltis e uma rivalidade histórica

Chris Waddle, Stuart Pearce e Gareth Southgate com um saco de papel na cabeça. São os três protagonistas de um anúncio a uma famosa cadeia de fast-food especializada em pizzas, tendo todos em comum um penálti falhado num jogo decisivo da selecção inglesa contra a Alemanha. Os dois primeiros falharam num desempate por penáltis no Mundial de 1990 e Southgate falhou no Europeu de 1996. Waddle e Pearce repetem abundantemente a palavra “miss” (falhanço) enquanto Southgate mantém-se silencioso, e só descobre a cabeça quando a pizza vem para a mesa. O então central do Aston Villa agradece aos outros dois, levanta-se e vai de encontro a uma parede. O breve anúncio de 30 segundos termina com Waddle a dizer: “Desta vez foi ao poste.”

Vinte e cinco anos depois, Southgate reencontra-se com “Die Mannschaft” na qualidade de seleccionador inglês para a reedição de um “clássico” do futebol europeu, um Inglaterra-Alemanha em Wembley (17h, SIC), a contar para os oitavos-de-final do Euro 2020. Um jogo com peso histórico inegável, com muitas memórias de encontro passados a pairar, como o golo duvidoso de Geoff Hurst na final de 1966 que deu o título mundial aos ingleses, o desempate por penáltis nas “meias” do 90 e do Euro 96 que caíram para os alemães (e deram origem ao tal anúncio de pizza), ou o golo anulado a Lampard nos “oitavos” do Mundial 2010.

“Tudo isso é irrelevante”, diz Southgate, protagonista de um dos capítulos dessa rivalidade anglo-germânica. “Grande parte dos nossos rapazes ainda não tinha nascido nessa altura. A história é irrelevante para eles”, assinala o antigo central, até hoje arrependido de ter entrado no anúncio das pizzas, poucos meses após ter falhado dos 11 metros no Euro. “Quem me dera nunca o ter feito”, contava numa entrevista à FourFourTwo. “Sempre que saio à rua, alguém me fala disso.”

Aconteça o que acontecer neste Euro 2020, é bem provável que Southgate continue ao serviço da selecção dos três leões, um prémio pela dimensão competitiva que deu à selecção britânica e pela promoção de talento jovem. Esta Inglaterra de Southgate teve uma fase de grupos sólida, sem derrotas e sem golos sofridos, mas não muito espectacular na dimensão ofensiva – duas vitórias por 1-0, ambas com golos de Sterling, e um nulo frente aos escoceses num dos piores jogos do torneio.

Pelo contrário, este pode bem ser o último jogo de Joachim Löw no banco da selecção germânica – o seleccionador campeão mundial irá dar lugar a Hansi Flick quando este Europeu acabar para a Alemanha, seja eliminada nos “oitavos” ou campeã na final. Mas esta Alemanha tem tido uma carreira de altos e baixos no Euro, da derrota com a França ao triunfo inequívoco sobre Portugal, conseguindo a apuramento no limite com um empate sofrido com a Hungria depois de ter estado duas vezes a perder. Uma irregularidade inesperada numa selecção com fama de ser exactamente o contrário.

Que versão da Alemanha irá aparecer nesta terça-feira em Wembley frente a um “velho” rival que joga em casa? Para Löw, o segredo estará na cabeça dos jogadores: “Os jogos a este nível são decididos por detalhes. Cometem-se erros, criam-se oportunidades, todo o tipo de coisas que são importantes. E, claro, a forma como os jogadores irão lidar com os nervos. Eles sabem que, ou seguimos em frente, ou vamos para casa.”