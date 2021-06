Frank de Boer já não é o seleccionador dos Países Baixos

O seleccionador de futebol dos Países Baixos, Frank de Boer, apresentou a demissão, dois dias depois de a equipa ter sido eliminada do Euro 2020 às mãos da República Checa, nos oitavos-de-final.

A decisão foi tomada na sequência de uma avaliação feita à prestação da selecção no jogo de Budapeste, em que surgiu como favorita ao triunfo. A reboque dessa derrota, por 0-2, a federação holandesa (KNVB) confirmou que o técnico iniciou o processo de desvinculação.

Frank de Boer substituiu no cargo Ronald Koeman, no ano passado, e ganhou oito dos 15 jogos disputados desde então. Depois de uma fase de grupos em que se impôs com três triunfos noutros tantos jogos, as expectativas que rodeavam os Países Baixos eram elevadas.

Mais do que isso, o contrato que tinha sido assinado entre o treinador e a KNVB impunha como condição a chegada, pelo menos, aos quartos-de-final. Por isso, a direcção da federação aceitou com naturalidade a separação das partes.

“Depois de uma avaliação, decidi não continuar. O objectivo não foi atingido, isso é claro. Quando aceitei este desafio, senti que era uma honra, mas estava ciente da pressão que recairia sobre mim. Essa pressão não tem parado de aumentar e isso não é saudável para mim, nem para a equipa na preparação da qualificação para o Mundial”, explicou De Boer, citado pelo site da KNVB.