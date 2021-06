Dia de portugueses no Porto Open

Os cinco tenistas portugueses presentes no quadro principal do Porto Open vão entrar todos em acção nesta terça-feira, no Complexo Desportivo do Monte Aventino. A segunda jornada do torneio integrante do ATP Challenger Tour abre com um duelo 100% luso, às 11 horas, entre Nuno Borges (271.º do ranking) e Gonçalo Oliveira (297.º).

Segue-se o embate entre Frederico Silva (176.º) e o italiano Lorenzo Giustino (228.º) e, depois, João Domingues (244.º) defronta o francês Geoffrey Blancaneaux (331.º), apurado do qualifying, onde derrotou os portugueses Pedro Araújo e Daniel Rodrigues.

A fechar o dia no court central, Gastão Elias (240.º) mede forças com o holandês Sem Verbeek (109.º), igualmente vindo da fase de qualificação, após vencer Francisco Cabral.

O Porto Open passou este ano à categoria ATP Challenger 80, o que significa que dará 80 pontos ao vencedor, além de um cheque de seis mil euros.