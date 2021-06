Ao fim de 15 meses em que as redes sociais e as caixas de comentários certificaram Portugal como país de doutorados em virologia, durante uma dúzia de dias voltou tudo ao normal e ao desporto favorito nacional: o futebolês e as suas sentenças. Como é possível não quebrar a tradição de serem onze de cada lado e no final Portugal não ganhar à Alemanha? Como é possível permitir que a líder do ranking da FIFA, que há três anos eliminou o Brasil no Mundial, vença com um golo no único remate em que acertou na baliza? Assim, com o país de novo em depressão futebolística, reacendeu-se o mito do Euro 2016, o “jackpot que Portugal conquistou a defender”.