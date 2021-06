Terça, na TV: Miami Vice, a história de Alfredo da Silva e dez numa ilha

CINEMA

Miami Vice

Hollywood, 17h30

Michael Mann realizou, em 2006, esta adaptação cinematográfica da famosa série dos anos 1980. Sonny Crockett e Ricardo Tubbs são agentes infiltrados. O primeiro (Jamie Foxx) tem um estilo urbano e está sempre na moda. Vive com Trudy, analista de sistemas, e está envolvido numa missão de transporte de droga que tem como objectivo identificar um grupo responsável por três homicídios. Crockett (Colin Farrell) é carismático e um verdadeiro quebra-corações. Quando começa a trabalhar infiltrado para um fornecedor do dito grupo, envolve-se com Isabella (Gong Li), mulher de um traficante de armas e droga. A intensidade do caso vai levar Crockett e Tubbs ao limite, ao ponto de se diluírem as fronteiras entre as personas que interpretam e as suas verdadeiras identidades.

Drácula de Bram Stoker

AXN Movies, 23h05

Realizado por Francis Ford Coppola e baseado na obra literária de Bram Stoker, relata a viagem do príncipe Vlad (Gary Oldman), da sua fortaleza na Transilvânia a uma Londres fascinada pelo animatógrafo, em busca da sua noiva que, pressente ele, reencarnou em Mina (Winona Ryder). Esta arrepiante história de amor é interpretada por um elenco de luxo, que conta ainda com Anthony Hopkins e Keanu Reeves. Ganhou três Óscares: melhor guarda-roupa, caracterização e som.

Reino dos Céus

TVCine Action, 00h50

Dirigido por Ridley Scott e escrito por William Monahan, conta a história de Balian, um jovem ferreiro que se torna um dos mais honrados e heróicos cavaleiros e defensores da paz na Terra Santa, durante as Cruzadas. Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson assumem as personagens.

Choque de Titãs

RTP1, 1h03

Desmond Davis realizou, em 1981, segundo o argumento de Beverley Cross, este filme épico radicado na mitologia clássica grega. Narra a jornada de Perseus, filho de Zeus, para salvar Andrómeda, a princesa prometida. Vai ter de capturar o Pégaso, enfrentar a Medusa e derrotar um terrível monstro marinho. Harry Hamlin, Judi Bowker, Burgess Meredith, Ursula Andress, Claire Bloom e Laurence Olivier fazem parte do elenco.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

SIC, 16h50

Directo. O Estádio de Wembley, em Londres, é o palco do embate entre as selecções da Inglaterra e da Alemanha, nos oitavos-de-final do campeonato europeu de futebol. A direcção da partida está entregue ao árbitro holandês Danny Makkelie.

DOCUMENTÁRIO

Alfredo da Silva - A Obra Maior Que a Vida

RTP2, 23h22

Estreia. Realizado por António José de Almeida e escrito por Anabela Almeida, o documentário lembra a vida e obra de Alfredo da Silva (1871-1942), a propósito dos 150 anos do seu nascimento. O histórico fundador da Companhia União Fabril (CUF), que se tornaria um dos maiores grupos europeus do género, foi pioneiro em áreas como o desenvolvimento económico e industrial, o empreendedorismo ou a responsabilidade social corporativa, mesmo tendo atravessado “duas guerras mundiais, sobrevivido a três atentados, vivido exilado em Madrid e Paris, sofrido as consequências da Grande Depressão e ter estado a um passo de perder tudo”, lembra a sinopse do documentário.

SÉRIES

Terapia de Choque

AXN White, 21h25

Começa a segunda temporada da série baseada na experiência real de uma psicóloga (interpretada por Callie Thorne) que se torna uma ulta-requisitada live coach entre clientes de topo, sejam políticos, músicos ou os atletas da equipa local de futebol americano.

A Teoria do Big Bang

Fox Comedy, 21h47

Chega ao canal a quarta temporada da sitcom em torno de Sheldon Cooper (Jim Parsons) e a sua trupe de geeks com mentes geniais mas parcas capacidades sociais.

No Início, Eram Dez...

RTP2, 22h01

Estreia. Um grupo de pessoas (e um cão) ficam isolados do mundo na Ilha do Diabo. Ao jantar, ouvem o anúncio de que todos são assassinos e irão ter de pagar pelos seus crimes. Eis a trama desta mini-série francesa de seis episódios que adapta livremente o famoso policial de Agatha Christie.