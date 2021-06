Grécia recupera pinturas de Picasso e Mondrian roubadas em 2012

A polícia grega recuperou um quadro de Pablo Picasso e outro de Piet Mondrian, ambos roubados da Galeria Nacional de Atenas há nove anos, noticiou a Reuters.

Cabeça de Mulher é uma obra de 1939, doada pelo artista no pós-guerra e com a dedicatória “em homenagem ao povo grego, um tributo de Picasso”, pela resistência à ocupação nazi durante a Segunda Guerra Mundial. A obra de Mondrian, intitulada O Moinho, é uma paisagem pintada em 1905 pelo artista holandês.

Como foi relatado na altura, os ladrões fizeram disparar os alarmes do museu em diferentes ocasiões na véspera do assalto, numa tentativa de confundir a segurança, que acabou por desligar um dos sistemas e dar pelo roubo demasiado tarde.

A polícia encontrou as duas obras de arte escondidas numa casa de um subúrbio da capital grega e deteve um homem de 49 anos de nacionalidade grega. As autoridades recuperaram igualmente um desenho do século XVI do pintor italiano Guglielmo Caccia, também roubado na altura, que foi encontrado danificado.

“Hoje é um dia muito especial, de alegria e emoção”, comentou a ministra da Cultura, Lina Mendoni, aos jornalistas. A ministra disse que teria sido “impossível” vender a pintura de Picasso por causa da dedicatória pessoal no verso. “Esta pintura é de uma importância particular e sentimental para o povo grego, uma vez que foi pessoalmente dedicada pelo grande pintor ao povo grego pela sua luta contra o fascismo e as forças nazis”, acrescentou Lina Mendoni.

O museu, que reabriu em Março depois de obras de oito anos no valor de cerca de 60 milhões de euros, tem na sua maioria obras de artistas gregos do século XIX e XX, mas conta também com obras de mestres do renascimento como El Greco e uma colecção internacional que vai até ao século XX.