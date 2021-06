É sobretudo gordura que os espermatozóides dos golfinhos usam para nadar

Ao contrário do que acontece no processo de fecundação da maioria das espécies de mamíferos, os espermatozóides dos cetáceos não dependem da energia produzida pelos açúcares (glucose) para se conseguirem movimentar dentro do aparelho reprodutivo da fêmea. Na verdade, e em especial no caso dos golfinhos, o principal “combustível” para o movimento das células espermáticas são as gorduras metabolizadas nas mitocôndrias destes animais.