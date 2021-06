Covid-19: variante Delta predominante em Portugal continental daqui a duas ou três semanas

A frequência relativa da variante Delta é de 82,8% na região Centro, 76,4% em Lisboa e Vale do Tejo e 75% no Algarve. Na região Norte a variante dominante ainda é a Alfa (associada ao Reino Unido).

O microbiologista João Paulo Gomes considera que, dentro de duas a três semanas, a variante Delta será predominante em Portugal continental e diz que a “Delta plus”, por enquanto, não é preocupante pois tem pequena expressão e está “relativamente controlada”.

“Não podemos dizer com precisão, mas a velocidade em termos de prevalência desta variante no nosso país (em Maio era 4% e em Junho 55,6%) leva-nos a crer que dentro de duas a três semanas estará em todo o país a 80% a 90%”, afirmou o especialista do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa).

Em declarações à agência Lusa no dia em que foi divulgado o mais recente relatório de situação sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal, o especialista sublinha que relativamente à variante delta “há ainda uma heterogeneidade entre regiões”, o que pode alterar as previsões. Segundo o relatório do INSA, a distribuição da variante delta varia entre 3,2% (Açores) e 94,5% (Alentejo).

O documento indica que a frequência relativa da variante Delta é de 82,8% na região Centro, 76,4% em Lisboa e Vale do Tejo e 75% no Algarve. Na região Norte a variante dominante ainda é a Alfa (associada ao Reino Unido), com 62,7%, tendo a variante Delta uma expressão de 32,1%.

“Tendo em conta a tendência observada entre Maio e Junho, é expectável que esta variante [Delta] se torne dominante em todo território nacional durante as próximas semanas”, afirmou João Paulo Gomes, referindo que nas ilhas predomina a variante Alfa: “Tem estado a 100% na Madeira há três meses, agora é que variou um pouco.” O especialista diz que a Delta “está a crescer a uma velocidade surpreendente também noutros países” e, quando questionado sobre a “Delta plus” diz que não é preocupante pois existe em apenas “alguns clusters” relativamente controlados. Serão, segundo o especialista, menos de 50 casos da “Delta plus”, identificados “em contexto próprio”.

“[A Delta plus] representa uma pequena percentagem de todas as Delta, o que é positivo, e mostra apenas uma expressão residual e que não se estará a disseminar”, afirmou. O especialista do Insa disse ainda que, pelas características genéticas, sabe-se que “muitos dos casos fazem parte de cadeias de transmissão muito especificas”, o que significa que “não se trata de múltiplas introduções que originaram múltiplas cadeias de transmissão, mas são “clusters muito bem definidos”. “Na região do Alentejo, por exemplo, há um cluster com pouco mais de uma dezena de casos da Delta plus. Está relativamente controlado. É menos preocupante do que encontrar [a variante] espalhada por múltiplos pontos do país”, disse o responsável.

Dobro das probabilidades de hospitalização

O especialista do Insa cita estudos feitos pelos investigadores ingleses (a variante Delta tem uma prevalência que ronda os 90% em Inglaterra) e dados da autoridade de saúde britânica que indicam que a Delta é 60% mais transmissível do que a variante Alfa e tem duas vezes mais probabilidade de levar a pessoa ao hospital, mas sublinha que os resultados da vacinação “são promissores e animadores”.

“Com duas doses da vacina [AstraZeneca], a protecção conferida contra a hospitalização é na ordem dos 92%”, afirmou o especialista, acrescentando: “Quem tenha a vacinação completa, este grau protecção contra a hospitalização é na ordem de 92% a 96% [vacina Pfizer], o que é excelente”. “A palavra de ordem é vacinar”, insistiu.

“É normal” aumentar a fasquia para se atingir a imunidade de grupo

“Teremos sempre mais infectados do que com uma variante menos transmissível e, nessa perspectiva, é possível que a imunidade de grupo demore um pouco mais”, afirmou o especialista do Insa. João Paulo Gomes disse ainda: “É normal aumentar a fasquia porque é uma variante 60% mais transmissível. É muito mais difícil baixar a incidência comunitária, daí ter uma taxa de incidência a 14 dias mais elevada, assim como o Rt mais elevados e, portanto, baixar estes valores também é mais difícil”.

Em declarações à agência Lusa, o médico intensivista José Artur Paiva, da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a covid-19, admitiu esta terça-feira que, com a Delta, a imunidade de grupo só se deverá atingir perto dos 85% e disse que a redução da idade dos doentes internados prova a efectividade das vacinas.

Questionado pela Lusa sobre estes valores, João Paulo Gomes disse ser “difícil colocar matemática em cima de cenários hipotéticos” e que a questão da imunidade “é demasiado teórica para ser levantada neste momento”. O especialista do Insa aponta a eficácia das vacinas na prevenção da doença grave, sublinhando: “O processo de vacinação está a correr muitíssimo bem e estamos a baixar de forma relativamente rápida as faixas etárias que estão a ser vacinadas. A grande preocupação tem que ver com a pressão no Serviço Nacional de Saúde e não com o número de infectados.”

“Naturalmente que há uma proporção entre o número de infectados e as pessoas que depois irão parar ao hospital, mas quanto mais jovens forem as pessoas que já estejam vacinadas, menor é a probabilidade de as pessoas irem para o hospital e, se forem, provavelmente ficarão menos tempo, a doença é menos severa e o tempo de internamento provavelmente menor”, considerou.