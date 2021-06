Andreas Noe percorreu a costa portuguesa a recolher lixo (e isso deu um filme)

Durante o Verão de 2020, Andreas Noe caminhou toda a costa portuguesa enquanto recolheu lixo pelos areais. Uma equipa de filmagens acompanhou o trajecto: mais de 830 quilómetros, desde a praia da Foz do Minho, em Caminha, até aos areais de Vila Real de Santo António, no Algarve. Das mais de 300 horas e 90 entrevistas, resultou o documentário The Plastic Hike.

Anualmente, oito milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos. O objectivo do documentário é alertar para este tipo de poluição e dar voz ao trabalho feito pelas organizações não-governamentais e ambientalistas em Portugal. Vai ser apresentado pela primeira vez esta segunda-feira, nos Arroz Estúdios, no Beato, em Lisboa, e depois em vários outros eventos em Portugal e no mundo. Em algumas ocasiões, será apoiado por acções de limpeza e workshops.

A jornada de Andreas Noe começou em 2020, quando se despediu do seu emprego para viajar com um propósito: recolher lixo todos os dias e mudar consciências com uma mensagem positiva.