Passageiros do Reino Unido com comprovativo de vacinação dispensados de quarentena

Os passageiros provenientes do Reino Unido serão sujeitos a quarentena de 14 dias após entrada em Portugal continental, determina um despacho publicado pelo Governo neste domingo à noite, que entra em vigor na segunda-feira. Estes viajantes poderão, contudo, ficar dispensados do isolamento “se munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país, e que ateste o esquema vacinal completo do respectivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a covid-19 com autorização de introdução no mercado” da União Europeia.

O despacho n.º 6326-A/2021, publicado em Diário da República, aprova a lista de países cuja origem determina que os passageiros de voos e os cidadãos que se desloquem por via terrestre, marítima ou fluvial devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, “um período de isolamento profiláctico de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde”.

A regra aplica-se a quem chega da África do Sul, Brasil, Índia, Nepal e Reino Unido com a referida excepção para este último.

Serão considerados como tendo um esquema vacinal completo os cidadãos que cheguem do Reino Unido e atestem uma de três situações: que estão vacinados com uma vacina de dose única, para as vacinas com um esquema vacinal de uma dose; que receberam a segunda dose de uma vacina contra a covid-19 com um esquema vacinal de duas doses, mesmo que tenham sido administradas doses de duas vacinas distintas; ou, no caso de pessoas que recuperaram da doença, se estiver indicado no certificado de vacinação que “o esquema de vacinação foi concluído após a administração de uma dose”.

Países de origem que requerem isolamento:

África do Sul

Brasil

Índia

Nepal

Reino Unido (com excepções)

O documento inclui mais duas listas: a dos países e regiões cujo tráfego aéreo de e para Portugal se encontra autorizado (sob reserva de confirmação da reciprocidade), como Estados Unidos, Israel, Japão, Hong Kong e Macau; e uma lista de competições desportivas que permitem que os seus participantes dispensem o período de isolamento. As listas podem ser consultadas na integra aqui.

O despacho sublinha ainda que estas listas agora aprovadas podem ser actualizadas em função da evolução da situação epidemiológica.

Da lista das competições desportivas profissionais internacionais, “cuja participação excepciona os respectivos passageiros de voos com destino a Portugal continental do dever de cumprir um período de isolamento profiláctico de 14 dias”, desde que observadas certas condições, nomeadamente o cumprimento das regras da Direcção-Geral da Saúde, fazem parte 23 eventos, a realizarem-se até Julho, que vão do futebol ao andebol de praia.