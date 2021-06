Lanchar grilos? Ou besouros? Autorizado consumo de sete espécies de insectos em Portugal

Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária incluiu Portugal no período transitório para a venda e consumo de produtos que contenham sete espécies de insectos, entre as quais duas espécies de grilo, um besouro, duas espécies de larvas e duas de gafanhotos.

É possível que este Verão já encontre nas ementas dos restaurantes ou nas prateleiras dos supermercados produtos com insectos, depois de a Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) ter incluído Portugal no período transitório para a venda e consumo de produtos alimentares que contenham sete espécies de insectos.

Entre as espécies autorizadas, há duas de grilo (Acheta domesticus e Gryllodes sigillatus), um besouro (Alphitobius diaperinus), duas espécies de larvas (Apis mellifera male pupae e Tenebrio mollitor) e duas de gafanhotos (Locusta migratória e Schistocerca Gregaria).

Num documento divulgado no seu site, a DGAV explica que “os insectos podem ser comercializados ou usados inteiros (não vivos) e moídos (por exemplo, farinha)”. Por outro lado, não podem ser comercializadas partes ou extractos de insectos.

A DGAV refere ainda que a escolha das espécies que passarão a poder ser comercializadas ao abrigo do período de transição teve em conta duas “pré-condições”, entre as quais “terem sido legalmente colocados no mercado, num país da União Europeia, antes de 1 de Janeiro de 2018” e “ter sido apresentado um pedido de autorização de colocação no mercado [europeu], para esse insecto, como novo alimento ou alimento tradicional de país terceiro, antes de 1 de Janeiro de 2019”.

Até ao momento, a farinha produzida a partir de larvas de um escaravelho era o único produto que tinha sido aprovado para consumo humano pelos Estados-membros da União Europeia, depois de a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos ter dado luz verde à farinha de tenébrio.

Enquanto aguardam o parecer positivo, estes produtos passam assim a poder ser comercializados e utilizados na alimentação em Portugal, à semelhança do que acontece já em países como a Finlândia, Dinamarca e Holanda.

A DGAV sublinha, porém, que “diversas espécies de insectos podem causar alergias ou alergias cruzadas, especialmente para quem sofre de alergia a marisco”, pelo que “é importante que os consumidores sejam claramente informados na rotulagem e na comercialização que um alimento contém insectos e de que espécie são”.