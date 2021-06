Escolas fechadas, casos a aumentar no Algarve. “Vai ser um Verão negro, muito pior do que no ano passado”

Se, no ano passado, os algarvios suspiravam pela chegada de 2021 para o regresso de alguma normalidade no sector do turismo, o mais importante da região, essa esperança é cada vez mais difícil de manter. A decisão da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve de suspender as aulas presenciais ainda em curso, no 1.º e 2.º ciclos, a partir desta segunda-feira e até ao final do ano lectivo, em cinco concelhos, foi apresentada como uma medida de “precaução”, na região com a maior taxa de transmissibilidade (Rt) do país: 1,3, segundo os dados da semana passada. Mas teme-se que mais restrições venham a caminho. “Vai ser um Verão negro, muito pior do que no ano passado”, vaticina o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau.