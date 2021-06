Encontrado corpo na freguesia açoriana da Ribeira Quente após chuvas fortes

As equipas de resgate que procuram as duas mulheres desaparecidas desde sexta-feira na ilha de São Miguel, na sequência de fortes chuvas, encontraram esta segunda-feira um corpo na Ribeira Quente, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

Segundo a fonte do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), o corpo, que vai agora ser identificado pelas autoridades, foi encontrado na costa da freguesia piscatória da Ribeira Quente, na zona onde um pescador encontrou alegados vestígios humanos no domingo, já após o final da operação de buscas do dia.

Na sexta-feira, a chuva forte provocou o arrastamento de uma viatura da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, onde seguiam as duas funcionárias, que estariam a fazer apoio domiciliário.

A viatura onde seguiam as duas mulheres foi localizada logo nesse dia no fundo de uma ribeira, presa e capotada, junto à Povoação, mas não foram avistadas pessoas. A freguesia da Ribeira Quente pertence ao concelho da Povoação.

As buscas pelas duas mulheres têm envolvido elementos do SRPCBA, as cinco corporações dos bombeiros de São Miguel, o serviço municipal de protecção civil da Povoação, a Capitania do Porto de Ponta Delgada, a Polícia Marítima, a Associação de Nadadores-Salvadores da Costa Norte e a PSP.

Nesta segunda-feira, as buscas foram retomadas às 8h (9h no continente) e encerram cerca das 17h, tendo-se juntado às operações no terreno 16 militares do Comando Operacional dos Açores.