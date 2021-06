Covid-19: 902 novos casos e duas mortes em Portugal. Incidência continua a subir

Portugal está continua na “zona vermelha”: apesar da descida do R(t), a incidência a nível nacional continua a subir e é agora de 158,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias. Na actualização anterior, na passada sexta-feira, era de 137,5.

Portugal registou, neste domingo, duas mortes por covid-19 e 902 novos casos de infecção, de acordo com os últimos dados da Direcção-Geral da Saúde, divulgados esta segunda-feira.

Desde o início da pandemia, o país soma, no total, 875.449 casos confirmados e 17.086 mortes​. Há a reportar mais 608 casos recuperados da infecção, num total de 826.292 pessoas que conseguiram recuperar da doença desde o início da pandemia.​

O número de pessoas internadas nos hospitais portugueses continua a aumentar e são agora 502 (mais 25) e, dessas, 115 estão nos cuidados intensivos, menos um desde a última actualização.

Uma das duas mortes das últimas 24 horas foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo e a outra na região Norte do país.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) somou mais 509 novos casos em 24 horas, o que perfaz 56% do total de infecções registadas em território nacional. A região Norte registou 203 novos casos, seguindo-se o Algarve (100), o Centro (45) e o Alentejo (18). Na Região Autónoma da Madeira foram verificadas 10 infecções e 17 nos Açores.

De acordo com a DGS, há 32.071 casos activos da doença, mais 292 em relação ao dia de sábado. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

Incidência continua a subir. R(t) desce

Relativamente aos valores da matriz de risco que guia o desconfinamento, Portugal está continua na “zona vermelha”. O R(t) – índice de transmissibilidade – desceu para 1,13 a nível nacional, e para 1,14 no território continental. No último balanço o R(t) era de 1,14 em Portugal e de 1,15 no continente.

A incidência a nível nacional é agora de 158,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias (na actualização anterior era de 137,5). Se considerarmos só os registos do continente, a incidência situa-se, actualmente, em 161,7 (antes era de 138,7). A matriz de risco é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.