Quem tem 33 ou mais anos já pode agendar toma da vacina

As pessoas com 33 anos ou mais e que ainda não tenham tomado a vacina contra a covid-19 podem, a partir desta segunda-feira, fazer o agendamento online, através do site do Ministério da Saúde. Até ao momento, segundo dados do PÚBLICO, já foram administradas quase oito milhões de doses da vacina em Portugal.

Na última quarta-feira, foi aberto o agendamento online para os utentes com idade igual ou superior a 35 anos. Menos de uma semana depois, é, assim, aberta a possibilidade de agendar a toma da vacina para uma faixa etária mais baixa. Este processo de auto-agendamento permite que os cidadãos seleccionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de uma maior disponibilidade de vacinas em Portugal, o portal para marcações entrou em funcionamento em 23 de Abril, ficando agora aberto às pessoas a partir dos 37 anos, depois de ter sido disponibilizado para utentes com 65, 60, 55, 50, 45, 43 e, mais recentemente, de 40 anos.

Portugal tem já 50% da população com pelo menos uma dose da vacina e quase 30% com as duas doses da vacina tomadas.