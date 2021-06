Parlamento entrou na “moda” das resoluções

Em cada sessão legislativa na Assembleia da República, o número de projectos de resolução apresentados pelos partidos chega facilmente aos 500. Este instrumento regimental é apenas uma recomendação ao Governo sem carácter vinculativo nem força de lei. Serve, sobretudo, para afirmar as posições políticas dos partidos, mas há deputados com responsabilidades parlamentares que alertam para o desperdício de tempo que as recomendações implicam no trabalho dos deputados e para criação de falsas expectativas junto da opinião pública no sentido de que foi tomada uma decisão efectiva por parte da Assembleia da República.