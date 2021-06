CDS e IL querem eliminar artigo polémico da carta dos direitos na era digital

Já há três propostas de projecto de lei para corrigir a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. CDS e IL querem acabar com artigo polémico e não têm dúvidas de que há censura.

O CDS e a IL entregaram no Parlamento projectos de lei para eliminar o polémico artigo da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que foi lido como uma porta aberta à censura do Estado sobre a informação. Os dois partidos tentam assim marcar o debate depois de o PS ter tentado, com uma proposta de regulamentação, serenar a contestação à lei.