Da Arrábida à amêijoa — PEV dedica jornadas à bacia do Tejo e península de Setúbal

Ecologistas querem fazer o ponto de situação sobre a situação das áreas protegidas. E levam o debate sobre o marisqueio no Tejo ao Parlamento na quinta-feira.

Apenas uma semana depois, a outra metade da coligação da CDU também vai para a rua fazer jornadas parlamentares e escolheu a mesma região que o PCP: o Partido Ecologista Os Verdes vai andar entre hoje e amanhã no estuário do Tejo e na península de Setúbal, mas com o enfoque na sustentabilidade ambiental das áreas protegidas.