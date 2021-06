Câmara de Coruche tem 60 bolsas para estudantes do ensino superior

Durante dez meses, a Câmara Municipal de Coruche vai apoiar 60 alunos do ensino superior residentes no concelho através das bolsas de estudo recentemente anunciadas. As candidaturas devem ser enviadas para o e-mail da autarquia (geral@cm-coruche.pt) ou entregues em mãos no Balcão Único da câmara durante o mês de Julho. O apoio a atribuir ao longo do próximo ano lectivo é de 200 euros.

Das 60 bolsas, 16 resultam de um protocolo de colaboração assinado em 2013 entre o município e “um conjunto de sociedades que operam na área da energia solar fotovoltaica”, lê-se no site da Câmara Municipal de Coruche. A autarquia assegura as restantes 44.

As bolsas, informam ambos os anúncios, destinam-se “a alunos com aproveitamento escolar que pretendam iniciar ou prosseguir estudos no ensino superior, visando reduzir os efeitos das desigualdades sociais, que dificultam o acesso de alunos com dificuldades económicas ao ensino superior”.

De acordo com o jornal local Notícias do Sorraia, a Câmara Municipal de Coruche “atingirá no próximo ano [lectivo] um número máximo de estudantes apoiados”.